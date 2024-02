Jogos Santa Casa arrancam com campanha inédita de prevenção do vício das apostas

Departamento vai também lançar novos terminais nos pontos de venda.

Arranca esta quarta-feira a campanha "Saber Parar também é Ganhar" da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que tem por objetivo "sensibilizar as pessoas para a adoção de comportamentos moderados".



Esta é uma campanha inédita "no âmbito da prevenção, não apenas da adição do jogo, mas das várias dependências", divulgou o departamento de jogos.





A Santa Casa prepara também a renovação do portal de jogos em que será "incluída a introdução de novas funcionalidades de Jogo Responsável como, por exemplo, a possibilidade de os Apostadores definirem os seus limites de gastos, disponibilizando-lhes assim um serviço cada vez melhor e mais responsável".

A campanha é uma das medidas estratégicas da Santa Casa previstas para este ano em matéria de jogo responsável, sendo as outras a parceria com o ICAD e a modernização tecnológica dos terminais e portal de jogo, tendo por base a experiência e partilha adquiridas nos diversos grupos de trabalho nacional e internacional.

Para além da campanha para este ano estão previstos "Novos terminais de jogo nos pontos de venda".



Este "novos terminais de jogo incluem diversas inovações tecnológicas, nas quais se incluem a possibilidade de leitura de cartões de identificação pessoal como, por exemplo, o Cartão de Cidadão que, por sua vez, irão reforçar os procedimentos existentes que auxiliam os mediadores na verificação da idade dos apostadores ou mesmo numa futura utilização de um cartão de Apostador, que se pretende implementar", divulgou a Santa Casa.

As novas funcionalidades vão permitir aos Apostadores terem informação sempre disponível, sobre o seu histórico de apostas, valores apostados e prémios, em toda a rede de mediadores dos Jogos Santa Casa.

Em 2022, houve 514 pessoas que pediram para serem excluídas das apostas no portal e jogos (459) e do Placard (55).