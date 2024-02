Jurada que insultou Bolsonaro retirada de julgamento do principal suspeito da morte de Maddie

Primeira sessão foi interrompida após defesa invocar que membro do júri não tinha condições para desempenhar as funções.

Brueckner, o principal suspeito do desaparecimento de Madeleine McCann, devido a publicações polémicas na rede social X (anterior Twitter) sobre o ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro.

Brueckner teve que terminar antecipadamente depois de a defesa fazer

um requerimento a invocar que um membro do júri não tinha condições para desempenhar as funções. Em causa estava a partilha de publicações insultuosas relativas Jair Bolsonaro, nas quais era pedida a morte do estadista.



Brueckner

está

O Tribunal de Brunsvique, na Alemanha, determinou a expulsão de um dos membros do júri do julgamento de ChristianNa sexta-feira, o julgamento deChristiana ser julgado por três crimes de violação e dois de abuso sexual de menores cometidos em Portugal. O advogado de defesa afirma estar "confiante" para o julgamento, que pode durar até junho.