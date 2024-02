Detidos no Grande Porto faziam-se passar por donos de casas para burlar estrangeiros

Esquema terá causado centenas de vítimas.

A PSP realizou, esta quarta-feira, uma megaoperação no Grande Porto, por suspeitas relativas a um esquema de burla no arrendamento, com centenas de vítimas. 12 pessoas, três homens e nove mulheres, com idades compreendidas entre os 21 e os 53 anos, foram detidas.

Ao que o CM apurou, o esquema rendeu mais de 240 mil euros.

Em conferência de imprensa, o comissário da PSP João Soeima disse que o esquema passava por arrendar, durante uns dias, habitações em regime de alojamento local e simultaneamente colocar um anúncio para arrendamento daquela habitação "de média ou de longa duração".

Já com acesso à casa, os suspeitos, que utilizavam nomes falsos, faziam-se passar pelos proprietários do imóvel, mostrando-o mesmo às vítimas que eram pressionadas para assinar rapidamente o contrato de arrendamento e a sinalizar o negócio com uma caução no valor de dois a quatro meses de renda, qualquer coisa como entre 1600 a 2400 euros.



O grupo visado pela investigação tinha como "alvo preferencial cidadãos estrangeiros que se deslocavam a Portugal com o intuito de trabalhar, fundamentalmente, e de estudar".



Oriundas da América Latina e de África, as vítimas foram confrontadas, em alguns casos, com situações de emergência social, tendo sido mesmo necessário acionar a Segurança Social, referiu o comissário.



As vítimas só se aperceberiam da burla quando o verdadeiro proprietário do imóvel reclamava a desocupação da habitação. Em alguns casos, os suspeitos terão ainda roubado eletrodomésticos e outros objetos das casas.



Embora o âmbito da intervenção da operação policial desta manhã tenha ficado restrito à atividade deste grupo na área do Grande Porto, João Soeima adiantou que existem outras situações identificadas fora desta área geográfica, sendo a operação em causa de nível nacional.

A megaoperação contou com 30 mandados de detenção. A PSP realizou 22 buscas domiciliárias e 2 buscas não domiciliárias. Foi ainda apreendida diversa documentação, material informático e telemóveis e ainda cartões de débito bancário.

Na operação policial estiveram envolvidos 98 elementos da PSP, bem como as equipas de Intervenção Rápida do Comando Metropolitano do Porto e a equipa da Unidade Especial de Polícia.

Os suspeitos encontram-se indiciados pela prática de mais de 140 ações criminosas e vão ser presentes às Autoridades Judiciárias para aplicação das medidas de coação esta quinta-feira.