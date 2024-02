Morreu o homem regado com gasolina e incendiado em Mirandela

Vítima não resistiu aos graves ferimentos e acabou por falecer no Hospital de São João no Porto.

Morreu o homem de 67 anos que há quatro meses foi regado com gasolina e incendiado num parque no centro de Mirandela. "Terrunta", como era conhecido, não resistiu aos graves ferimentos e acabou por falecer na passada terça-feira no Hospital de São João no Porto, onde se encontrava internado.

O caso ocorreu a 22 de outubro do ano passado e deixou em choque várias pessoas que em plena manhã de domingo viram o homem em chamas a correr pelo parque. A vítima foi assistida pelos bombeiros de Mirandela e INEM e transportada de helicóptero para o hospital de Gaia, antes de ser transferido para o São João. Inicialmente, com base na informação de testemunhas, a PJ de Vila Real deteve um homem de 48 anos e relacionou o crime com tráfico de droga. Mas menos de um mês depois este suspeito foi libertado após a Judiciária voltar a ouvir as testemunhas e ter recolhido imagens num posto de gasolina de um outro homem a comprar a gasolina com que regou "Terruda". Trata-se de um homem com problemas psiquiátricos que foi internado, mas atualmente já se encontra em liberdade.

"Terruda" era conhecido por ser conflituoso e ter uma vida ligada ao crime. Há 40 anos foi condenado por matar a mulher. Quando saiu em liberdade começou a uma onda de furtos e roubos a casas e estabelecimentos comerciais, bem como ao tráfico de droga.