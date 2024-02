"Já ouvi falar de Roger Schmidt": Lenda do Liverpool associa treinador do Benfica à sucessão de Jurgen Klopp

The Redmen TV.O primeiro nome da lista continua a ser o espanhol Xabi Alonso, atualmente ao leme do primeiro classificado da Liga alemã de futebol, o Bayer Leverkusen. A cumprir a segunda temporada ao serviço dos ingleses do Brighton, o italiano Roberto De Zerbi também desperta a cobiça dos 'reds'. O técnico do Sporting, Rúben Amorim, é outro nome no 'top 3'

Acho que ele tem uma ligação com a escola da Red Bull. Quando as pessoas o mencionam, referem quase sempre que o estilo de jogo é semelhante ao de Klopp".



Jamie Carragher vê Roger Schmidt como uma opção de continuidade. "Encaixava bem no clube e não era preciso mudar muito", declarou.





Mas o nome do treinador do Benfica está igualmente em cima da mesa, de acordo com o antigo defesa central Jamie Carragher. "Já ouvi falar de Roger Schmidt", asseverou.O ex-internacional inglês elogiou o estilo de jogo preconizado pelo técnico dos encarnados. "A 26 de janeiro, Jurgen Klopp anunciou a saída do Liverpool no fim da temporada.