Vítimas foram transportadas para o hospital.

Seis pessoas ficaram feridas, na manhã desta quarta-feira, numa colisão entre dois carros, em Serro Ventoso, Porto de Mós, em Leiria.O alerta foi dado pelas 8h27. Para o local foram mobilizados 10 viaturas com 23 operacionais, entre eles os bombeiros, INEM e GNR.As vítimas foram transportadas para o Hospital de Leiria, seis com ferimentos ligeiros e um em estado grave.A via chegou a estar cortada ao trânsito.