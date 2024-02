Ministério Público espanhol quer 27 anos de cadeia para assassino português

O Ministério Público espanhol quer ver um assassino contratado português condenado a 27 anos de prisão, pelo homicídio a tiro de um homem, em julho de 2019. O atirador começa a ser julgado a 4 de março, no Tribunal de Córdova, depois de ter sido preso numa operação conjunta da Guardia Civil e da PJ portuguesa.





Segundo a acusação, o português terá sido contratado por uma verba não determinada. A vítima, de 40 anos, viajava de carro na companhia de um amigo. O assassino português atravessou a sua viatura à frente da vítima e, aproveitando a hora tardia e o isolamento do local, desferiu vários tiros no homem até se certificar que estava morto. O amigo do homem de 40 anos ainda o transportou a um hospital, mas este faleceu. Além do crime de homicídio, o português pode ser condenado por posse ilegal de armas.