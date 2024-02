Herdeiros de primo de Ricardo Salgado querem bens arrestados devolvidos

Ministério Público pede que sejam declarados a favor do estado 12 mil milhões dos arguidos.

Os herdeiros e sucessores de José Manuel Espírito Santo, o primo de Ricardo Salgado que foi acusado no processo BES mas faleceu antes do caso chegar a tribunal - o julgamento começa em maio -, requereram o levantamento dos bens arrestados, mas o tribunal rejeitou. Em causa estão casas e automóveis.



Num documento, a que o CM teve acesso, a procuradora admite que os herdeiros, já identificados, possam contestar a decisão, o que, apurou o CM, deverá ocorrer. Durante a investigação do megaprocesso BES, foi decretado o arresto preventivo de bens para impedir uma eventual dissipação dos mesmos. Na acusação, o Ministério Público pede que Salgado e os restantes arguidos sejam condenados a pagar ao Estado 12 mil milhões de euros.