PJ apreende mais de um milhão e meio de doses de cocaína no aeroporto de Lisboa

Oito detidos ficaram em prisão preventiva.

Mais de um milhão e meio de doses individuais de cocaína foram apreendidas a oito cidadãos estrangeiros detidos, durante as últimas duas semanas, no aeroporto de Lisboa, pela suspeita de tráfico de droga via aérea, informou esta quarta-feira a PJ.Segundo comunicado, os suspeitos, com idades compreendidas entre os 19 e 62 anos, viajavam para Lisboa de voos provenientes da América Latina e da África Ocidental com cocaína suficiente para um milhão e setenta mil doses individuais. A droga era transportada dentro das bagagens e no próprio organismo.A detenção decorreu no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, através do controlo de passageiros de origem de países assinalados com risco de modo a combater a introdução de droga no País.Aos oito detidos foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva, a mais grave do sistema.