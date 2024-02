Mulher rouba mais de dois milhões de euros de três empresas em que foi funcionária no norte do País

Suspeita, agora detida, mudava de emprego assim que se conseguia apropriar das quantias monetárias.

Uma mulher de 46 anos foi detida pela Polícia Judiciária (PJ) por ser suspeita da prática de um crime de burla qualificada, que lesou em mais de dois milhões de euros, três empresas do Norte do País.Segundo a PJ, existem indícios de que a mulher tenha exercício, ao longo de oito anos, funções na área jurídica das empresas e que tenha utilizado um esquema para se apropriar de elevadas quantias monetárias.O esquema consistia na alteração do modo e meio de pagamento, em que a suspeita se apropriava das sucessivas quantias. O método era replicado sempre que esta mudava de emprego.

A detida será presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.