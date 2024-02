Homem parte máquina à marretada para roubar gomas no Porto

Suspeito foi notificado para comparecer junto das autoridades judiciárias.

Um homem de 42 anos foi detido na madrugada desta quarta-feira por furto no interior de um estabelecimento comercial na rua Peso da Régua, no Porto. Segundo avança a PSP, o suspeito utilizou uma marreta para partir o vidro de uma máquina de venda automática e roubar gomas.Os polícias, acionados ao local, intercetaram o suspeito e apreenderam a marreta utilizada na prática do ilícito.

O detido foi notificado para comparecer junto das autoridades judiciárias.