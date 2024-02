Homicida de homem desmembrado no Cadaval teve uma cúmplice no crime

Recorde-se que no dia 2 de maio populares encontraram um saco, que tinha o tronco de um homem.

Há mais um arguido no processo do homicídio de um homem que foi assassinado e depois desmembrado, em maio do ano passado, no Cadaval. O tribunal de Loures marcou o julgamento para 18 de março.

Luís Lopes é o principal arguido, mas agora no banco dos réus vai sentar-se também uma mulher que as autoridades acreditam que pode ter ajudado o suspeito, ainda que de forma indireta.

Recorde-se que no dia 2 de maio populares encontraram um saco, que tinha o tronco de um homem.

A polícia judiciária começou a investigar o caso e nos dias seguintes foram feitas várias descobertas macabras.

O corpo de Valdene Mendes foi dividido em cinco sacos, que o suspeito abandonou em vários locais e poderá ter sido na profanação e ocultação do cadáver que o suspeito teve ajuda. Luis Lopes está em prisão preventiva desde dia 5 de maio.