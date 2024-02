Bloco quer lei para dignificar e valorizar trabalho por turnos

Mariana Mortágua quer que haja uma remuneração condizente com a "penosidade" do dia-a-dia dessas pessoas.

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, defendeu esta quarta-feira a criação de uma lei de turnos, que respeite os 800 mil portugueses que trabalham naquele regime e lhes proporcione uma remuneração condizente com a "penosidade" do seu dia-a-dia.

Em Braga, durante um contacto com trabalhadores da Bosch Car Multimedia, a líder bloquista aludiu, designadamente, à atribuição de um subsídio de turno e de um descanso de 24 horas a cada mudança de turno.

O Bloco quer ainda que a cada seis semanas os trabalhadores tenham duas folgas ao fim de semana.

"As pessoas têm de ter tempo para estar com as suas famílias, quando as famílias também estão em dias de descanso, que é o sábado e o domingo", referiu.

Para Mariana Mortágua, estas são medidas concretas que permitirão aumentar os salários, mas também "dar descanso a quem trabalha toda uma vida, todos os dias, e merece ser respeitado pelo trabalho que faz".

"O voto no Bloco serve para conseguirmos uma lei de turnos que respeite quem trabalha na Bosch e quem trabalha por turnos em Portugal, 800 mil", referiu.

Mariana Mortágua disse ainda que o programa do Bloco assenta no respeito pelo trabalho e no consequente aumento dos salários.

"Não se sobe salários em Portugal sem ter mais respeito por quem trabalha. São pessoas que trabalham por turnos, outras não, mas com salários que muitas vezes não chegam a 1.000 euros. Não podemos viver num país que paga 1.000 euros por trabalhos que são qualificados, que exigem um enorme esforço", rematou.