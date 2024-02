Médico condenado pela morte de bebé da apresentadora Sara Santos

O médico obstetra julgado no caso da morte do bebé da apresentadora Sara Santos e do ex-jogador de futebol Carlos André foi condenado a ano e meio de pena suspensa, esta quarta-feira. A apresentadora vai receber uma indemnização de 35 mil euros e o antigo atleta 20 mil euros.Sara Santos afirmou que vai recorrer e que quer uma pena mais pesada. Já os advogados de defesa do médico não garantiram se irão ou não recorrer da decisão.

Seis anos depois da morte da filha de Sara Santos, foi tomada uma decisão judicial. A apresentadora acusa o médico de prolongar o sofrimento da bebé, que nasceu às 30 semanas de gestação, depois de Sara Santos ter dados entrada nas urgências do Hospital de São Bernardo, em Setúbal, com pré-eclampsia.