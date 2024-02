Bombeiros procuram corpo de atropelado por comboio em Alverca

Troço da Linha Ferroviária do Norte encontra-se operacional.

Uma equipa de sete bombeiros, apoiados por duas viaturas, da corporação de voluntários de Alverca, está desde as 16h05 à procura de um corpo que terá sido colhido e projetado por um comboio, cerca de 100 metros a Norte da estação daquela localidade do concelho de Vila Franca de Xira.

"Recebemos o alerta pouco depois das 16h00, vindo do Comando Sub-Regional da Grande Lisboa da Proteção Civil. Refere um atropelamento, com alegada projeção do corpo. A zona onde aconteceu, entre a estação de Alverca e uma passagem de nível que ali existe, não é de habitual circulação pedonal. Está rodeada de mato", explicou ao CM Alberto Fernandes, comandante dos bombeiros de Alverca.

"A CP enviou também técnicos para ajudar na busca", acrescentou.

O troço da Linha Ferroviária do Norte onde ocorreu o alegado atropelamento, tem circulação de comboios em dois sentidos. A mesma continua a efetuar-se.