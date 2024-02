Bombeiros concentram-se quinta-feira em frente ao Conselho de Ministros

Entre as várias reivindicações pedem a atualização do subsídio de risco e a atualização das tabelas salariais.

A Plataforma Intersindical dos Bombeiros Sapadores da Administração Local, que integra os Sindicatos dos Trabalhadores do Município de Lisboa, da Administração Pública e o Sindicato Nacional de Bombeiros Profissionais vão realizar uma concentração na quinta-feira, com início previsto pelas 10h30, em frente ao Conselho de Ministros, segundo comunicado.Entre as várias reivindicações pedem a atualização do subsídio de risco; o subsídio de disponibilidade permanente; revisão do estatuto pessoal dos bombeiros profissionais da administração local; a atualização das tabelas salariais; revisão da idade para a aposentação; reconhecimento da profissão de desgaste rápido e ainda um sistema "justo e adequado" de promoção e progressão na carreira.Referem em comunicado que "os sindicatos não têm deixado de exigir respostas ao Governo, mas também aos partidos e aos candidatos às próximas eleições".