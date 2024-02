Monarca, que esteve com o primeiro-ministro britânico, tem recebido muito apoio desde que foi diagnosticado com cancro.

O rei Carlos III afirmou que ficou "reduzido a lágrimas" com as mensagens e cartões "maravilhosos" que tem recebido desde que foi dado como público o seu diagnóstico de cancro, avança a Sky News."Recebi tantas mensagens e cartões maravilhosos, que me reduziram a lágrimas", disse.O monarca esteve à conversa com o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, que lhe disse que foi "muito bom vê-lo". Segundo a Sky News, durante a conversa, Carlos III lembrou a visibilidade que as instituições relacionadas com o cancro têm tido."Ouvi dizer que tem havido muito mais atenção sobre as principais e maravilhosas instituições de caridade contra o cancro", afirmou.