Auxiliar do Hospital Garcia de Orta aperta pénis a idoso para sacar o código do cartão multibanco

O auxiliar de ação médica do Hospital Garcia de Orta, detido pela PSP de Almada por duas dezenas de furtos e atos de tortura contra idosos admitidos na urgência daquela unidade, chegou a apertar o pénis de uma das vítimas para a forçar a entregar o código do cartão multibanco - que usou depois, como nos outros casos, para levantar dinheiro e fazer compras de bens de elevado valor, como relógios, TV, perfumes, e outros como azeite.Saiba mais no Correio da Manhã