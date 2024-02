"Tão inesquecível como aquela noite de Viena": FC Porto reage à morte de Artur Jorge

Antigo treinador de futebol morreu aos 78 anos.

O FC Porto reagiu esta quinta-feira à morte do antigo treinador do clube Artur Jorge. "Tão inesquecível como aquela noite de Viena. Artur Jorge será sempre um de nós", escreveu o clube na rede social X, em alusão à conquista azul e branca da Taça dos Clubes Campeões Europeus em 1986/87.O antigo selecionador português morreu esta quinta-feira aos 78 anos. "O FC Porto envia sentidas condolências à família e amigos", acrescentou o clube.

A carreira de treinador começou em 1980/81, como adjunto no Vitória de Guimarães, estreando-se na época seguinte como treinador principal no Belenenses, numa temporada em que também esteve no Portimonense.

Artur Jorge chegou ao FC Porto em 1984/85, do qual saiu após a conquista da Taça dos Campeões Europeus para treinar os franceses do Matra Racing, regressando aos 'dragões' em 1988/89.

A primeira passagem pela seleção portuguesa acontece em 1990 e 1991, iniciando o falhado apuramento para o Euro1992, seguindo-se uma passagem pelo Paris Saint-Germain, antes do regresso a Portugal para treinar, sem sucesso o Benfica.

Artur Jorge voltou a comandar a seleção no apuramento para o Mundial1998, que também falhou, seguindo-se passagem por Tenerife, Vitesse, Paris Saint-Germain, Al Nassr e Al Hilal (Arábia Saudita), Académica, CSKA Moscovo, Al Nasr (Kuwait), Creteil Lusitanos e Alger, além da seleção dos Camarões e da Suíça.

Ao longo da carreira de treinador, Artur Jorge conquistou três campeonatos portugueses, uma Supertaça e uma Taça de Portugal pelo FC Porto, além da 'Champions'.

Artur Jorge ficou ainda na história do Paris Saint-Germain, ao qual deu o seu primeiro título de campeão, em 1985/86.



Como futebolista, Artur Jorge começou a carreira no FC Porto, mas cedo se mudou para a Académica, da qual seguiu para o Benfica, no qual teve os seus principais momentos, acabando a carreira no Belenenses e nos norte-americanos do Rochester Lancers.

Pelos 'encarnados', o avançado, que foi 16 vezes internacional pela seleção portuguesa, venceu quatro campeonatos e duas Taças de Portugal.