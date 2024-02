Tia de grávida desaparecida na Murtosa em prisão domiciliária

Medida de coação vigora durante quatro meses.

A tia da grávida desaparecida na Murtosa está em prisão domiciliária. Em causa está a falta de pagamento de uma multa ao tribunal, no âmbito de um processo que dura há seis anos.Filomena Silva é arguida num caso de agressões. Um jovem menor terá insultado a tia de Mónica. No mesmo dia, Filomena encontrou-o num café na Murtosa e agrediu-o no rosto, na sequência de um desentendimento entre ambos.O tribunal transpôs uma pena de seis meses de prisão para uma multa de 1200 euros, mas a tia de Mónica não pagou 800 euros. A medida de coação vigora durante quatro meses.Apesar da privação da liberdade de Filomena Silva, a família de Mónica promete continuar as buscas pelo corpo da grávida.