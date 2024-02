Bobi perde o título de cão mais velho do mundo

Bobi, o rafeiro alentejano que chegou a ser coroado o cão mais velho do mundo, perdeu o título, anunciou o Guinness esta quinta-feira.Segundo o Guinness a revisão realizada concluiu que não tem mais evidências para apoiar a reivindicação para Bobi deter o recorde do mundo.

No caso de Bobi, "estavam os dados do microchip provenientes da base de dados do governo português, o SIAC, que, ao que parece, quando foi chipado em 2022, não exigia prova de idade para cães nascidos antes de 2008".Acrescenta que com a "declaração veterinária adicional fornecida como prova da idade do Bobi, que também cita dados do microchip", ficaram sem provas conclusivas para provar definitivamente a data de nascimento do Bobi.