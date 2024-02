Veículo TVDE desce escadaria e fica preso entre os degraus e a fachada de edifício em Lisboa

Não foram registados feridos.

Um insólito incidente ocorreu na manhã desta quinta-feira e terminou com um carro danificado depois de o condutor descer as Escadinhas da Liberdade, junto ao aqueduto das Águas Livres, em Lisboa.A viatura TVDE desceu vários lanços da escadaria até ficar 'presa' entre os degraus e a fachada de um edifício. Não há feridos a registar e nem a PSP ou Sapadores de Lisboa foram acionados para o aparatoso incidente.De acordo com moradores na zona, o condutor percorria a rua Inácio Pardelhas Sanches, no cimo da escadaria, quando sem explicação começou a percorrer a mesma em direção à Rua B ao Bairro da Liberdade.