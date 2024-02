Mãe de Navalny já viu corpo do filho mas acusa autoridades russas de planearem "funeral secreto"

Certidão de óbito, revelada esta quinta-feira, refere que morreu de causas naturais.

Lyudmila Navalnaya,

Lyudmila, em declarações feitas para um vídeo no YouTube, diz não concordar com a decisão.



"Eles querem que isto seja feito em segredo, sem despedida. Querem levar-me para a beira de um cemitério, para uma sepultura fresca e dizer: aqui está o vosso filho. Não concordo com isso", refere.



Mãe de Navaly já viu corpo do filho

A mãe de Alexei Navalny,disse esta quinta-feira que as autoridades russas estão a "planear um funeral secreto" para o filho, segundo avança a Reuters.Diz ainda, no mesmo vídeo, que já viu o corpo do filho e que as autoridades russas a ameaçaram dizendo que se não aceitar o funeral secreto irão fazer alguma coisa com o cadáver de Navalny.Esta quinta-feira também foi revelado pela equipa de Navalny que a certidão de óbito refere que morreu de causas naturais.



O chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, disse que vários membros do G20 questionaram esta quinta-feira o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergey Lavrov, sobre a morte de Alexei Navalny, mas que este escolheu o silêncio.

"Foi discutido na mesa, algumas pessoas questionaram sobre o caso", começou por dizer Josep Borrell a uma pequeno grupo de jornalistas, à margem do último dia de reuniões dos chefes da diplomacia das 20 maiores economias do mundo, na cidade brasileira do Rio de Janeiro.

"Silêncio do lado russo", sintetizou o chefe da diplomacia da União Europeia.