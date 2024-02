Dois presos e 13 arguidos em investigação a distúrbios em jogo do Benfica para a Liga dos Campeões

Confrontos ocorreram entre a Real Sociedad e o Benfica, a 8 de novembro do ano passado.

Dois adeptos da equipa espanhola da Real Sociedad foram presos, e outros 13 identificados, numa investigação da ‘Ertzaintza’ (polícia autonómica do Pais Basco), aberta após os graves confrontos ocorridos entre a claque do clube e adeptos do Benfica, durante o jogo que opôs as duas equipas para a Liga dos Campeões de futebol, a 8 de novembro do ano passado.Os detidos, de 21 e 40 anos, estão indiciados por crimes de desordem pública, tumultos, e ofensas corporais, praticados durante os distúrbios ocorridos nas proximidades do Estádio Anoeta, em San Sebastian, que recebeu o encontro entre as duas equipas.As detenções ocorreram na quarta-feira, em localidades do interior do País Basco, e os suspeitos foram levados para San Sebastian onde serão presentes a um juiz de instrução. A investigação da ‘Ertzaintza’ levou ainda à constituição de mais 13 arguidos pelos mesmos crimes.Recorde-se que adeptos benfiquistas chegaram a ser presos em San Sebastian, antes e durante o encontro com a Real Sociedad. Além de confrontos com membros da ‘Bultzada’, principal claque do clube basco, os adeptos encarnados acenderam pirotecnia durante o jogo, que chegou a atingir setores das bancadas onde se encontravam famílias com crianças.