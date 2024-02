Burlas no arrendamento rendem 1,7 milhões de euros num ano

A PSP registou o ano passado 1542 burlas no arrendamento, que resultaram em perdas para as vítimas superiores a 1,75 milhões de euros - uma subida das 1214 ocorrências e prejuízo superior 750 mil euros de 2022 -, divulgou a polícia, que esta sexta-feira lança a campanha nacional ‘Arrendar em Segurança’ a alertar para este crime, que fez 5102 vítimas, na área da PSP, desde 2016.Saiba mais no Correio da Manhã.