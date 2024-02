O CM sabe que foi enviado para uma antiga namorada.

Miguel Vicente está envolvido em mais uma polémica. Agora, anda a circular em grupos da internet um vídeo onde o antigo vencedor do ‘Big Brother 2022’ - participou também recentemente no ‘Desafio Final’ apresentado por Cláudio Ramos -, está a masturbar-se. E esta informação foi avançada no Instagram de Tó Carvalhinho.Saiba mais no Correio da Manhã.