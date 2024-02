“Sinto-me outra pessoa após a operação”: Doente com cirrose recebe novo fígado através de robô

Portugal está na vanguarda dos transplantes hepáticos com recurso a robôs. A primeira intervenção do género na Europa realizou-se no Hospital Curry Cabral, em Lisboa, no dia 5, a um doente com 51 anos, com cirrose hepática, que teve alta passados onze dias e está em casa e em “franca recuperação”, divulgou esta quinta-feira o cirurgião Hugo Pinto Marques, chefe da equipa cirúrgica constituída por oito pessoas.Saiba mais no Correio da Manhã.