Deslizamentos de terra e inundações causam oito mortes no Rio de Janeiro

Quatro das vítimas eram membros da mesma família.

Pelo menos oito pessoas morreram quinta-feira no estado do Rio de Janeiro, no sudeste do Brasil, devido a deslizamentos de terra e inundações causadas por fortes chuvas, disseram as autoridades brasileiras.

Quatro dos mortos, incluindo uma criança de 8 meses, eram membros da mesma família, cuja casa foi destruída por um deslizamento de terra na cidade de Barra do Piraí, disseram as autoridades.

Uma criança de 6 anos foi dada como desaparecida na cidade de Mendes, no interior do estado do Rio de Janeiro.