Suspeitos de burlas com rendas no Grande Porto ouvidos em primeiro interrogatório judicial

Esquema rendeu ao grupo cerca de 250 mil euros.

Os 12 suspeitos pertencentes a um grupo que burlava com arrendamentos no Grande Porto chegaram ao início da tarde desta quinta-feira ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto. Foram levados em duas carrinhas da PSP para começarem a ser ouvidos em primeiro interrogatório judicial.Prevê-se que as diligências sejam demoradas, atendendo ao elevado número de arguidos que podem, ou não, decidir prestar declarações.Os suspeitos – nove mulheres e três homens, com idades entre os 21 e os 53 anos – enganaram centenas de pessoas, a maioria turistas da América Latina e de África. Há ainda registo de vítimas que vinham para Portugal estudar ou trabalhar.O esquema rendeu ao grupo cerca de 250 mil euros. Alugavam alojamentos locais durante 48 horas e colocavam-nos depois a arrendar, fazendo-se passar pelos verdadeiros donos. Num dos casos, os lesados são um casal com três filhos menores. Sem casa para ficarem e sem o dinheiro, passaram noites a dormir na rua e à chuva.