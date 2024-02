Bombeiros trabalham para arrefecer destroços do incêndio no prédio em Valência

Serviços de emergência ainda não sabem quando vão poder aceder ao interior da estrutura.

Os bombeiros de Valência estão empenhados no arrefecimento do edifício que ardeu na quinta-feira provocando quatro mortos e 15 feridos, admitindo-se as autoridades que continuam desaparecidas entre nove a 15 pessoas.

Os serviços de emergência espanhóis ainda não sabem quando vão poder aceder ao interior do prédio e tudo indica que o início da operação pode ainda demorar várias horas.

Segundo as autoridades, citadas pela agência de notícias espanhola EFE, na quinta-feira os primeiros bombeiros a chegar ao edifício em chamas em Valência "aguentaram o mais que puderam" para alertar os moradores que se encontravam no prédio.