Porteiro herói alertou vizinhos de porta em porta enquanto edifício ardia em Valência

Alarme de incêndio não soou.

Julián salvou as nossas vidas. O alarme de incêndio não soou", relatou um dos vizinhos, citado pelo jornal espanhol ABC.





O incêndio terá começado no quarto andar do maior edifício de Valência. Em 30 minutos as chamas alastraram-se a todo o prédio. De acordo com informações recolhidas por um jornalista do canal televisivo Telecinco no local, o

O prédio estava revestido de poliuretano.

Não está descartada a possibilidade de existirem mais vítimas no interior do edifício.





Julián prefere manter o anonimato. Nenhum meio de comunicação social conseguiu localizar o herói.

O porteiro do edifício de 14 andares que ardeu na quinta-feira em Valência, causando pelo menos quatro mortos e 15 feridos, andou de porta em porta a alertar os moradores para o fogo. "porteiro bateu à porta de vários vizinhos com o intuito de os retirar de casa.15 pessoas permanecem desaparecidas.O porteiro