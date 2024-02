PSP detém dupla durante fuga de assalto a ouriversaria em Aveiro

Suspeitos furtaram cerca de 40 mil euros em relógios.

Uma dupla de assaltantes foi detida, pela PSP de Aveiro, na noite de quinta-feira, depois de terem roubado, no centro da cidade, cerca de 40 mil euros em relógios, numa ourivesaria.O alerta foi dado, cerca das 22h30, para a PSP de Aveiro, para um assalto a uma ourivesaria localizada no centro comercial Fórum. Os ladrões, de 22 e 24 anos, escaparam num carro mas foram travados pela patrulha da PSP. A abordagem ocorreu na rua Comandante Rocha e Cunha.Os agentes dispararam vários tiros para o ar, de intimidação, para fazer parar a viatura. Durante a abordagem, os suspeitos resistiram à detenção, acabando por sofrer ferimentos ligeiros.Os suspeitos, residentes em Ovar, usaram uma marreta de grandes dimensões, para partir o vidro da montra do estabelecimento e roubar relógios e jóias avaliados em milhares de euros.A esquadra de investigação criminal foi acionada para realizar perícias. A dupla de assaltantes foi levada para os calabouços da PSP.Os dois homens vão ser presentes a um juiz de instrução criminal nas próximas 48 horas. No final do primeiro interrogatório judicial, ouvirão ser decretadas as medidas de coação.Os bombeiros de Aveiro Novos foram chamados para prestar assistência ao detidos.