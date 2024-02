Ivete Sangalo internada com pneumonia

Cantora brasileira começou a sentir-se mal depois do carnaval.

A cantora Ivete Sangalo foi internada na quinta-feira no hospital, no Brasil, depois de ser diagnosticada com uma pneumonia.

A cantora brasileira explica num anúncio feito nas redes sociais que "está bem", mas que depois da "maratona carnavalesca" começou a sentir-se mal, com "uma tosse muita chata e repetitiva".



Ivete partilhou uma fotografia na cama do hospital com uma legenda onde se despede dos fãs dizendo que irá "mandar notícias" e que está "certa de que serão sempre as melhores".