Cuidar de duas crianças é critério para estudante ter quarto à borla em Lisboa

A dificuldade em encontrar quarto em Lisboa está a gerar ofertas em que o alojamento é pago com trabalho. Um anúncio, em língua inglesa, afixado na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, oferece quarto com luz, água e Internet a estudantes do sexo feminino disponíveis para tomar conta de duas crianças. O anúncio não refere qualquer remuneração.