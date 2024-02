Família do turista irlandês que morreu denuncia terror após tratamento no Hospital de Faro

Robert Byrne morreu aos 27 anos na viagem de regresso à Irlanda, durante a aterragem do avião em Dublin.

A família do turista irlandês que morreu em 2022, depois de ter sido visto no Hospital de Faro, onde esteve durante 48 horas, decidiu quebrar o silêncio.Em lágrimas, Sonya, a mãe de Robert Byrne, contou ao jornal ‘Dublin Live’ que o filho "estava aterrorizado" depois do "tratamento terrível" que teve. "O apêndice rompeu e isso queimou o esófago e abriu um buraco no intestino. Ficou sozinho num canto, numa maca", relata Sonya. O advogado da família diz que o hospital "deu a Robert uma pulseira verde, não urgente, e deixou o paciente sem informações", acrescentando que o mesmo "acabou por sair do hospital sem saber do risco que corria".Robert Byrne, 27 anos, morreu na viagem de regresso à Irlanda, durante a aterragem do avião em Dublin. A família processou o Hospital de Faro e exige uma indemnização de 500 mil euros.