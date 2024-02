EUA anunciam sanções contra a Rússia e entidades ligadas à prisão de Alexei Navalny

Presidente norte-americano impõe novas restrições à exportação e toma medidas para reduzir as receitas energéticas da Rússia.

"Elas garantirão que Putin [presidente russo] pagará um preço ainda mais alto pela agressão no exterior e pela repressão interna", vincou Joe Biden.

Os Estados Unidos da América anunciaram sanções contra a Rússia e entidades ligadas à prisão de Alexei Navalny, avançou esta sexta-feira a agência Reuters.O presidente norte-americano, Joe Biden, impôs novas restrições à exportação e tomou medidas para reduzir as receitas energéticas da Rússia. Quase 100 entidades são abrangidas pelas sanções.As medidas, com repercussão no setor financeiro russo, na base industrial de defesa e nas redes de comércio, procuram responsabilizar o país pela guerra na Ucrânia e pela morte do opositor Alexei Navalny.Alexei Navalny morreu na sexta-feira, aos 47 anos, na prisão russa em que se encontrava. As causas da morte estão a ser apuradas.