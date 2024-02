Liga pondera adiar jogo do Sporting com o Farense

Antecipação do jogo dos leões na Liga Europa complica calendário das provas nacionais.

A Liga está a ponderar adiar o jogo do Sporting com o Farense, da 24ª jornada do campeonato, apurou o Correio da Manhã. Em causa o calendário sobrecarregado dos leões devido ao compromisso da Liga Europa.

Benfica e Sporting terão de jogar a primeira-mão dos oitavos de final, com Rangers e Atalanta, respetivamente, em casa. Mas a UEFA não permite que dois jogos das suas competições se realizem na mesma cidade, no mesmo dia.

Porque o Benfica é campeão nacional tem prioridade, logo terá de ser o Sporting a antecipar o seu jogo. Em vez de jogar na quinta-feira, dia 7 de março, terá de o fazer na terça-feira, dia 5. Essa antecipação cria um problema ao calendário dos leões, nomeadamente o jogo do fim de semana anterior, com o Farense, para a Liga. Isto porque a primeira mão da meia-final da Taça de Portugal, com o Benfica, está marcada para 29 de fevereiro, uma quinta-feira. Ou seja, o encontro com os algarvios, para serem cumpridas as 72 horas de descanso, só poderia ocorrer no domingo, dia 3, mas aí deixaria de ter o tempo mínimo de repouso para o compromisso da Liga Europa.

A Liga de Clubes, na senda da preocupação que manifesta pelos interesses dos clubes portugueses nas provas europeias, está a equacionar adiar o jogo com o Farense. Mas terá irá criar polémica, pois os leões passariam a ter dois jogos em atraso.

As conversas de bastidores estão a decorrer ao minuto. O Sporting, sabe o CM, admite não só adiar o jogo com o Farense, mas também a partida com o Benfica, da Taça de Portugal, aproveitando que a outra meia-final, entre V. Guimarães e o vencedor da partida entre FC Porto e Santa Clara, que só no dia 29 vai ser terminado depois de ter sido adiado devido ao mau tempo, ainda não tem data. Inclusive, os leões suspenderam no seu site a venda de bilhetes para esse jogo da Taça com as águias.