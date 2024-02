Homem entra na GNR de Aveiro e diz que quer lutar com o militar mais forte

Civil filmou toda a cena, e o vídeo daí resultante está a circular, e a tornar-se viral, nas redes sociais.

Um homem entrou hoje de manhã na sede do Comando da GNR de Aveiro, onde desafiou para uma luta "o militar mais forte que ali se encontrasse".

Fonte oficial da GNR confirmou a situação ao CM. "Tratou-se de um homem com um discurso incoerente, e a gravar um vídeo sem que ninguém se tivesse apercebido", explicou a mesma fonte.

Durante a permanência do civil nas instalações da GNR, "o militar que com ele falou não percebeu nada do que ele disse". "No final, o homem pede desculpa e vai-se embora", acrescentou a fonte ouvida pelo CM.

Para concluir, a mesma fonte admite que "parte do áudio do vídeo possa ter sido adulterado, antes de o mesmo começar a circular nas redes sociais".