“Estamos vivos”: Portuguesa relata momentos de pânico após ficar presa em terraço de prédio destruído pelas chamas

Sara, cidadã portuguesa e Amar, proveniente da Bélgica, ficaram presos num dos terraços do prédio que ardeu em Valênca e revelaram, esta sexta-feira, os momentos de pânico que viveram, avança o jornal La Províncias."Estamos vivos. Isso é o que importa", referem. O casal disse ainda que os bombeiros "insistiram" para que tivessem cuidado "para que nada caísse" sobre eles."O seu desempenho foi incrível. Eles arriscaram as suas vidas para nos salvar", referem. O casal acrescentou que vai contratar um advogado devido à situação "emocionalmente muito forte e pesada.Sara e Amar alugavam o imóvel há um ano e dois meses e explicam que o emprego e a qualidade vida foram os fatores que os fizeram querer viver em Valência.