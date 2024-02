Cantor Hugo Maia de Loureiro morre aos 79 anos

Autor de "Canção de Madrugar" ficou em 2.º lugar no Festival da Canção da RTP em 1971.

O cantor Hugo Maia de Loureiro, intérprete de "Canção de Madrugar", morreu na quinta-feira aos 79 anos, em Torres Vedras, confirmou à agência Lusa um familiar.

Hugo Maia de Loureiro apresentou o seu primeiro disco, um EP com as canções "Fonte de Água Vermelha" e "Menino Rei", em 1969 no programa televisivo "Zip-Zip".

Em 1971 classificou-se em 2.º lugar no Festival RTP da Canção com "Canção de Madrugar" (Ary dos Santos/Nuno Nazareth Fernandes).

Em declarações à Lusa, o irmão, Paulo Maia Loureiro, recordou a sua carreira de desportista tendo sido campeão nacional de judo e atleta da equipa de râguebi de Os Belenenses, tendo também treinado a equipa júnior de râguebi do clube de Belém, em Lisboa.

O velório do músico e desportista acontece esta sexta-feira, a partir das 17h30, na Igreja da Ressurreição, em Cascais, e, no sábado, pelas 9h00, no cemitério de Alcabideche, neste município, realiza-se a cerimónia privada de cremação.