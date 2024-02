Paulo Rangel questiona UE sobre combate à violência em Cabo Delgado

Eurodeputado pergunta se está prevista "a disponibilização de novos fundos para equipar e capacitar as forças armadas que combatem a insurgência terrorista".

O eurodeputado Paulo Rangel (PSD) questionou esta sexta-feira, com caráter de urgência, o chefe da diplomacia da União Europeia (UE) sobre resposta à violência em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, e as medidas humanitárias previstas.

Numa carta enviada ao Alto Representante para a Política Externa e de Defesa da UE, Josep Borrel, Rangel questionou se está prevista "a disponibilização de novos fundos para equipar e capacitar as forças armadas que combatem a insurgência terrorista, no âmbito do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz".

O eurodeputado, numa pergunta escrita subscrita pelos restantes cinco membros da delegação social-democrata, quer saber se foram adotadas medidas e verbas pela UE para garantir ajuda humanitária e de emergência às populações afetadas na região de Cabo Delgado, novamente atacada por grupos terroristas islâmicos.