Jogos do Valência e Levante adiados em sinal de luto pelas vítimas de incêndio

Incêndio alastrou-se a todo o prédio em menos de meia hora.

Os jogos Granada-Valência e Levante-Andorra, da I e II ligas espanholas de futebol, respetivamente, previstos para sábado, foram esta sexta-feira adiados em sinal de luto pelas vítimas de um incêndio que ocorreu em Valência.

A LaLiga aceitou os pedidos de Valência e do Levante, depois de conhecidas as consequências do incêndio que devastou na quinta-feira dois edifícios em Valência e provocou, pelo menos, quatro mortos, 13 feridos e mais de uma dezena de desaparecidos.

O Valência, oitavo posicionado da LaLiga, com 36 pontos, agradeceu ao Granada (19.º, com 14) a disposição em adiar a partida e anunciou que irá entrar em contacto com os adeptos que já tinham adquirido o bilhete de ingresso para o jogo.

O Levante, 10.º posicionado da segunda liga espanhola, com 39 pontos, aproveitou o momento para agradecer ao Andorra (21.º, com 25) a disponibilidade para adiar a partida de sábado em sinal de luto pela tragédia de Valência.

Segundo as imagens transmitidas pelas televisões, a torre de 138 apartamentos, de construção recente (entre 2008 e 2010), foi destruída pelo fogo, tanto a fachada como o interior, restando quase só a estrutura do 'esqueleto' do prédio.

Testemunhas no local apontaram que o incêndio começou no quarto andar, num momento de vento forte em Valência, e alastrou-se a todo o prédio em menos de meia hora, aparentemente pela fachada de onde saltaram placas metálicas por trás das quais parecia haver um material rapidamente inflamável.