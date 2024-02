GNR detém homem por posse de arma proibida em Santo Tirso

Foram ainda apreendidas quatro aves, três das quais foram entregues ao Parque Biológico de Gaia.

Um homem foi detido na terça-feira, em Santo Tirso, por alegada posse de arma proibida, numa uma operação em que foram apreendidas quatro aves e passados 10 autos de contraordenação referentes a animais de companhia, anunciou esta sexta-feira a GNR.

Em comunicado, aquela força militar refere que a detenção naquele concelho do distrito do Porto ocorreu no âmbito de uma investigação por ameaça com recurso a arma de fogo, no concelho da Maia, que teve uma duração de cerca de oito meses e que culminou com uma busca domiciliária e outra em veículo.

Destas buscas, refere o texto, resultou a apreensão de uma reprodução de arma de fogo, 70 munições e uma lanterna capaz de efetuar descargas elétricas ('taser').

Segundo a GNR, foram ainda realizadas fiscalizações a animais de companhia e aves que o suspeito tinha, tendo sido identificadas diversas infrações que resultaram na elaboração de 10 autos de contraordenação, quatro por falta de vacina antirrábica, dois por falta de identificação eletrónica (chip), duas por falta de licença de detenção, posse e circulação de canídeos, um por falta de registo no Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e um por excesso de animais em alojamento.

Ao detido, de 57 anos, foram apreendidas também as quatro aves, designadamente dois tordos (Turdus philomelos), um papagaio (Psittacidae) e um melro (Turdus merula).

Três destas aves foram entregues no Parque Biológico de Gaia.

O suspeito foi constituído arguido e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial da Maia.

A ação contou com o reforço da Secção de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário (SPCPC) de Matosinhos, do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) de Matosinhos e Santo Tirso.