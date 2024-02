Jovem ucraniana que vinha para Portugal desaparece em Vigo

Anastasia Kushnir fazia numa viagem de autocarro para o Porto.

Uma adolescente ucraniana de 16 anos desapareceu em Vigo quando viajava de autocarro da Alemanha para o Porto, na quarta-feira, avança o Faro de Vigo.Segundo aquele jornal, Anastasia Kushnir disse à mãe, que vivia na Ucrânia, que vinha para Portugal. O destino final seria o Porto. No entanto, segundo o condutor do autocarro, a jovem saiu do autocarro às 12h30 de quarta-feira, em Vigo, com uma mulher, com cerca de 30 anos e que não seria espanhola. Depois disso, não voltou a ser vista.A mãe, que não recebeu nenhum contacto da filha, foi quem alertou para o desaparecimento. A Polícia Nacional espanhola pediu ajuda ao público para encontrar a adolescente desaparecida.