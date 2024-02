Polícia moçambicana detém quatro suspeitos de homicídio e remoção de órgãos de uma criança

Suspeitos, com idades entre 18 e 27 anos, terão levado o menor para um campo agrícola, onde terão cometido o crime.

A polícia moçambicana deteve quatro pessoas suspeitas de matar e cortar os órgãos de uma criança de oito anos na manhã de quarta-feira, no distrito de Gorongosa, Sofala, no centro de Moçambique, anunciou esta sexta-feira a corporação.

O caso ocorreu por volta das 10h00, quando a criança regressava da escola. Os suspeitos, com idades entre 18 e 27 anos, terão levado o menor para um campo agrícola, onde terão cometido o crime, disse Dércio Chacate, porta-voz da Polícia da República de Moçambique (PRM) em Sofala, durante uma conferência de imprensa.

A mãe do menor deu conta da demora do filho e denunciou o caso às autoridades, iniciando-se assim as buscas. O corpo da criança foi encontrado no campo agrícola de um vizinho sem os órgãos e outros membros.

"Trata-se de homicídio agravado em concurso com sonegação de cadáver. Os indiciados são confessos, alegando que cometeram o crime porque pretendiam vender [os órgãos] para um indivíduo ainda não identificado", disse Dércio Chacate.

A PRM avançou que decorrem investigações para a identificação dos autores morais do crime.