Autoridades russas deram à mãe de Navalny um ultimato de três horas para ser feito o enterro, dizem assessores

Deram três horas à mulher para decidir se preferia enterrar o filho na prisão ou noutro local, mas sem um funeral público.

As autoridades russas disseram à mãe de Alexei Navalny que o maior opositor de Putin seria enterrado na prisão onde morreu, a menos que a mulher concordasse, no prazo de três horas, em enterrá-lo sem fazer um funeral público, avança a Reuters, citando assessores de Alexei Navalny.



O maior opositor de Putin morreu há uma semana numa prisão do Ártico, onde estava a cumprir várias penas que totalizavam mais de 30 anos.



A mãe de Navalny tem exigido que o corpo do filho seja entregue para que se possa realizar um funeral de forma a permitir que os familiares, amigos e apoiantes lhe prestem uma última homenagem.