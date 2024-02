Dois anos de guerra: Zelensky promete nova contraofensiva, mas admite dificuldades

“Estamos a preparar uma nova contraofensiva, uma nova operação”, garantiu Volodymyr Zelensky, em entrevista à Fox News, ainda que reconheça dificuldades no teatro de operações. “A situação no campo de batalha é muito complicada no Leste”, admitiu o líder ucraniano, dois anos depois da invasão russa do seu país, que este sábado se assinala.