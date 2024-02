Marcelo garante que Portugal vai manter "pelo tempo que for preciso" apoio "inequívoco" à Ucrânia

Presidente da República disse que o Palácio de Belém vai estar iluminado com as cores da Ucrânia ao final da tarde para assinalar os dois anos de conflito.

O Presidente da República garantiu este sábado que Portugal manterá "pelo tempo que for preciso" o apoio a vários níveis à Ucrânia e condenou a "guerra injusta, ilegal e imoral" provocada pela invasão russa.

"Com os nossos parceiros europeus e da Aliança Atlântica, manteremos o apoio inequívoco, político, militar, financeiro e humanitário, pelo tempo que for preciso", assegurou Marcelo Rebelo de Sousa numa mensagem publicada em português e ucraniano no site da Presidência na internet.

A Presidência da República adiantou à agência Lusa que este sábado, dia em que se assinala o segundo aniversário da invasão pela Rússia, o Palácio de Belém vai estar, desde o pôr do sol, iluminado com as cores da Ucrânia.