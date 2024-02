Encontrada décima vítima do incêndio no maior edifício de Valência

Este é já considerado o mais violento incêndio de sempre na cidade espanhola.

. "Morreram asfixiados na casa de banho, enquanto ela se despedia da mãe ao telefone", conta um vizinho ao El Mundo. "Estavam a falar até que o sinal foi cortado".



Em 30 minutos as chamas alastraram-se a todo o prédio. O fogo terá começado no quarto andar do edifício. Pelo menos 15 pessoas ficaram feridas, entre as quais sete bombeiros. Dois hospitais de campanha foram montados na zona da avenida Campanar.



A polícia espanhola localizou, este sábado, a décima vítima mortal do incêndio no prédio de 14 andares em Valência, avança o La Voz de Galicia. Este é já considerado o mais violento incêndio de sempre nesta cidade espanhola.As autoridades anunciaram a abertura de uma investigação.Entre os mortos estão uma bebé recém-nascida, um menino de três anos e os pais

A ocorrência mobilizou 14 corporações dos bombeiros, cinco unidades de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, duas unidades de Suporte Básico de Vida, duas ambulâncias, duas equipas médicas de cuidados primários, e uma viatura de Assistência a Múltiplas Vítimas.