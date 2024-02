Jogador do Liverpool perseguido há mais de um ano por fã viciada em sexo

Lateral de 26 anos viu-se obrigado a mudar de telemóvel e a instalar câmara em casa. Já recebeu cartas com conteúdos obscenos.

O lateral do Liverpool Trent Alexander-Arnold tem sido perseguido no último ano por uma fã maluca por sexo, relata o The Sun. O inglês contratou um guarda-costas e um detetive privado para se proteger.Alexander-Arnold, de 25 anos, viu-se também obrigado a mudar o número de telemóvel, a instalar câmaras de videovigilância e alarmes em casa. O correio que lhe é enviado é monitorizado, após ter recebido cartas com conteúdos e materiais obscenos.A perseguidora já se deslocou a casa do jogador, ao centro de treinos do Liverpool e aos restaurantes favoritos do internacional inglês.O atleta foi aconselhado a não partilhar as suas deslocações nas redes sociais. Os familiares de Alexander-Arnold já foram bombardeados com mensagens 'nojentas', revela o The Sun.O Liverpool foi informado da situação e está a dar apoio ao lateral. Não se sabe se o caso já foi reportado às autoridades.Alexander-Arnold fez toda a carreira no clube nos 'Reds', onde foi formado. Ao longo da carreira soma sete títulos, entre os quais se destacam uma liga inglesa e uma Liga dos Campeões.